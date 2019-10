Neun Menschen wurden am Montagabend in Limburg verletzt, als ein Lkw andere Fahrzeuge rammte.

Gegen den Mann, der mutmaßlich in Limburg mit einem gestohlenen Lastwagen auf acht Autos aufgefahren ist, wurde am Dienstag Haftbefehl erlassen. Die Tatvorwürfe lauten: versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Das sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt.

Bei der Kollision wurden neben dem Verdächtigen acht weitere Personen verletzt. Festgenommen wurde der Mann noch vor Ort von zwei zufällig anwesenden Beamten der Bundespolizei.

Zum Motiv des Mannes hat die Polizei bislang nur zurückhaltende Angaben gemacht. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat gingen weiter in alle Richtungen, hieß es am Dienstag. Informationen des Hessischen Rundfunks zufolge, es könne sich um eine nicht politisch motivierte Amokfahrt aus psychischen Motiven handeln, sind bisher nicht offiziell bestätigt worden, genausowenig wie Berichte, der Mann sei bei seiner Tat alkoholisiert gewesen.

Verdächtiger ist der Polizei bekannt

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 32-Jährigen, der im Jahr 2015 aus Syrien nach Deutschland kam. Er ist der Polizei wegen Gewalt- und Drogendelikten bekannt, nicht jedoch als islamistischer Gefährder. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden hat er keine Verbindungen in die gewaltbereite islamistische Szene.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und sein hessischer Amtskollege Peter Beuth (CDU) hatten sich am Dienstag mit der Bewertung des Vorfalls sehr zurückgehalten. Auch wenn der Tathergang an die Anschläge von Nizza und Berlin im Juli und Dezember 2016 erinnere, bei denen Attentäter mit Lastwagen in Menschenmengen gefahren waren, sei das Motiv des Festgenommenen nach wie vor unklar, erklärte Beuth in Wiesbaden.

Der Verdächtige, der im südhessischen Langen wohnt, soll in Deutschland einen bis Ende September gültigen Aufenthaltstitel besessen haben. Nach dem Vorfall in Limburg durchsuchte die Polizei zwei Wohnungen im Landkreis Offenburg und im Landkreis Limburg-Weilburg und stellte Mobiltelefone und USB-Sticks sicher. Davon erhoffen sich die Beamten offenbar Aufschlüsse über das Motiv.