Aus einem Kiosk heraus sind in Krefeld Drogendealer in großem Stil mit Nachschub versorgt worden. Ein Bruderpaar habe die Dealerszene von dort mit Marihuana, Haschisch und Amphetaminen versorgt. Die Drogen wurden in geruchsdichten Dosen für Babynahrung aufbewahrt. Die Ermittler beobachteten, dass hochwertige Autos wie an einem "Drive-in" vorfuhren und die Drogen an die Wagen gebracht wurden. Nach ersten Schätzungen hat die Bande Marihuana im dreistelligen Kilogrammbereich verkauft - rund zehn Kilo pro Woche.

