25. Juni 2019, 18:49 Uhr Koblenz Prinz von Preußen scheitert vor Gericht

Der Chef des Hauses Hohenzollern hat den Prozess um die Burg Rheinfels verloren.

Der Chef des Hauses Hohenzollern, Georg Friedrich Prinz von Preußen, hat den Prozess um die von ihm beanspruchte Burg Rheinfels verloren. "Die Klage wird abgewiesen", sagte der Vorsitzende Richter am Dienstag im Landgericht Koblenz. Der Prinz hatte den einstigen Familienbesitz hoch über St. Goar am Rhein zurückgefordert. Bereits in der Verhandlung im Mai - ohne den Ururenkel des letzten deutschen Kaisers - bezweifelte das Landgericht seinen Besitzanspruch. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, es kann Berufung eingelegt werden. Der Prinz von Preußen hatte das Land Rheinland-Pfalz, die Stadt St. Goar und das Burghotel verklagt. Die Burg Rheinfels war seit dem 19. Jahrhundert im Besitz des Hauses Hohenzollern. 1924 wurde die Stadt St. Goar Eigentümerin, mit der Auflage, das Gemäuer nicht zu verkaufen.