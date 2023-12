Bei der Suche nach einem vermissten Mädchen im baden-württembergischen Bingen haben Einsatzkräfte am Dienstag eine Kinderleiche aus einem Fluss geborgen. Dabei handelt es sich um das seit Sonntagabend vermisste Mädchen: Die Zweijährige sei identifiziert worden, bestätigte die Polizei am Dienstag in Ravensburg. Die Leiche wurde kurz vor dem Ortseingang Hitzkofen - einem Ortsteil von Bingen - von einem Taucher entdeckt.

Das Mädchen war offenbar im Schlafanzug aus seinem Elternhaus verschwunden. Spürhunde der Polizei nahmen am Montag eine Spur des Kindes auf, die zum Fluss führte. Die Suche war dann am Dienstag mit zehn Tauchern fortgesetzt worden. Experten von der Wasserschutzpolizei suchten im Fluss Lauchert nach dem Kind. An der Suche beteiligt war auch die DLRG mit einem Boot sowie Sonar-Geräten. Einsatzkräfte liefen zusätzlich das Ufer ab und suchten im Gestrüpp entlang des Flussufers.

Die Familie lebt erst seit vergangenem Jahr in Bingen im Landkreis Sigmaringen nahe der Schwäbischen Alb. Ihr Wohnhaus liegt in Hitzkofen in unmittelbarer Nähe zur Lauchert, die gerade Hochwasser führt. "Das macht die Sache noch dramatischer", hatte Bürgermeister Jochen Fetzer bereits am Montag gesagt. Er könne sich "nicht vorstellen, dass bei einer Temperatur von unter null Grad dann noch große Hoffnung besteht".

Entlang der Lauchert hatten Taucher schon am Sonntag nach der Kleinen gesucht - ohne Erfolg. Taucher waren auch an einem Wehr im Wasser. Das Wehr befindet sich zwischen Bingen und Sigmaringendorf, wo die Lauchert in die Donau mündet.

Die Zweijährige hatte ihr Elternhaus wahrscheinlich am späten Sonntagnachmittag in einem unbeobachteten Moment verlassen. Die Beamten gehen bisher von einem Unglücksfall aus. Wie in ähnlichen Fällen wurde aber auch in andere Richtungen ermittelt. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen untersuchte das Umfeld der betroffenen Familie und vernahm Verwandte und Bekannte.