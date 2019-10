Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien haben Zehntausende weitere Menschen in die Flucht getrieben. Die Behörden ordneten am Samstag an, dass im nördlichen Bezirk Sonoma rund 50 000 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Meteorologen prognostizierten starke Winde, weswegen der Versorger PG&E am Samstagnachmittag geschätzt 2,35 Millionen Menschen in 38 Bezirken den Strom abdrehte. Etwa 90 000 Bewohner wurden angewiesen, Orte in der Nähe des Waldbrands zu verlassen, der sich auf eine Fläche von 104 Quadratkilometern ausgebreitet hat. Bewohner mancher Gebiete, für die noch keine Evakuierungsanordnung galt, wurden angewiesen, sich dennoch bereits darauf vorzubereiten.