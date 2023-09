Nach dem gewaltsamen Tod eines sechsjährigen Jungen im Südosten Mecklenburg-Vorpommerns hat die Polizei einen 14-Jährigen festgenommen. Sie schreibt in einer Mitteilung von einem "dringenden Tatverdacht". Das Amtsgericht Neubrandenburg habe ihn in Untersuchungshaft nehmen lassen, sagte eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Vorführung beim Haftrichter habe er auf Anraten seines Anwaltes keine Angaben gemacht. Die Leiche des kleinen Joel war am 14. September in Pragsdorf bei Neubrandenburg gefunden worden.

Die Eltern hatten dem Sechsjährigen erlaubt, zum Spielen ins Dorf zu gehen. Sie meldeten Joel als vermisst, als er nicht wie vereinbart nach Hause kam. Der Junge war dann gegen 21 Uhr in einem Gebüsch in der Nähe eines Bolzplatzes an einem See von Feuerwehrleuten mit "massiven Verletzungen am Oberkörper" gefunden worden. Trotz sofortiger Versuche, ihn wiederzubeleben, starb er. Die Obduktion ergab, dass er erstochen wurde.

Der 14-jährige Verdächtige sei bereits kurz nach der Tat dadurch aufgefallen, dass er die letzte Person war, welche Joel lebend gesehen hatte, hieß es von der Polizei. Zudem habe er sich in widersprüchliche Aussagen verstrickt. Eine Durchsuchung der Wohnung, in der der Jugendliche lebt, habe den Verdacht aber zunächst nicht erhärten können.

Inzwischen hat die Analyse des in Tatortnähe gefundenen Messers ergeben, dass es sich bei diesem um die Tatwaffe handelt. An Klinge und Griff wurden DNA-Spuren festgestellt, "die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dem Jugendlichen zugeordnet werden können", erklärte die Polizei. Ein Haftbefehl wegen Verdacht des Totschlags wurde am Morgen am Amtsgericht Neubrandenburg erlassen. Der 14-jährige Deutsche wurde daraufhin festgenommen und soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zum Motiv liegen noch keine Erkenntnisse vor. Am Nachmittag wollen die Ermittler bei einer Pressekonferenz weitere Details zu dem Fall bekanntgeben. In Pragsdorf an der Bundesstraße 104 leben nur 580 Menschen.