Bei dem schwersten Erdbeben im Nordosten Japans seit der Tsunami-Katastrophe vor zehn Jahren sind mehr als 120 Personen verletzt worden, wie der japanische Fernsehsender NHK am Sonntag berichtete. Der Sender zeigte nach dem Beben der Stärke 7,3 am Samstag um 23.08 Uhr (Ortszeit) Bilder von heruntergefallenen Gegenständen, zerbrochenen Glasscheiben, geplatzten Wasserleitungen sowie Rissen in Häusern in der Präfektur Fukushima. In weiten Teilen der Region ist der Betrieb des Superschnellzuges Shinkansen noch bis Dienstag aus Sicherheitsgründen unterbrochen. Aufzüge in Tausenden Gebäuden stehen still.