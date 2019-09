Bei einer Massenpanik während des Aschura-Festes in der irakischen Stadt Kerbela sind mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. 100 Personen seien verletzt worden, meldete die irakische Nachrichtenagentur INA am Dienstag unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Auslöser der Panik war demnach der Einsturz eines Fußgängerübergangs. Am Aschura-Fest erinnern die Schiiten an den Tod des Imams Hussein, eines Enkels des Propheten Mohammed. Dabei ziehen in Kerbela jedes Jahr Menschenmassen durch die Straßen.