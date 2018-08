17. August 2018, 18:50 Uhr Indien Nach dem Monsun

Die verheerenden Überschwemmungen im Süden Indiens haben mehr als 300 Menschen das Leben gekostet. Tausende sind obdachlos und warten auf Hilfe.

Bei verheerenden Überschwemmungen in Südindien sind neuen Angaben zufolge 324 Menschen ums Leben gekommen. Allein in den vergangenen 36 Stunden seien hundert Menschen gestorben, teilten die Behörden des Bundesstaates Kerala am Freitag mit. Örtliche Medien berichteten von noch höheren Opferzahlen, zudem würden Tausende Menschen noch auf Hilfe warten. Der örtliche Regierungschef Pinarayi Vijayan warnte vor neuen starken Regenfällen. Mehr als 150 000 Menschen wurden durch die starken Monsun-Regenfälle obdachlos, für sie wurden rund 1300 Notunterkünfte bereitgestellt.