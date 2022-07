Ina Müller, 56, Künstlerin, will kein Vorbild sein. Sie sitze in ihrem Sabbel-Late-Night-Talk in einer Kneipe und trinke Alkohol - da sei sie kein Musterbeispiel, sagte sie in einem Interview der Neuen Osnabrücker Zeitung. Zudem habe sie fast alle Menschen, die ihr mal wichtig waren, in irgendwelchen Raucherecken getroffen. "Vorbilder sind vielleicht wichtig für Kinder; wenn ein Fußballer wie Toni Kroos, den ganz viele kleine Jungs toll finden, sagt, 'Keine Macht den Drogen', macht das für mich Sinn." Aber welches Kind schaue denn um Mitternacht ihre Sendung und sage dann "Mama, Mama, was die alte Frau da sagt, finde ich auch."

Detailansicht öffnen (Foto: Greg Allen/dpa)

Eddie Vedder, 57, Pearl-Jam-Frontmann, hat Probleme mit der Stimme. Die US-Rockband hat ein Konzert in Wien deshalb kurzfristig abgesagt. Schuld seien die extremen Wetterbedingungen sowie Rauch von Waldbränden bei einem vorhergehenden Auftritt in Frankreich, hieß es in einer Mitteilung der Band. Pearl Jam hatte am Sonntag bei einem Open-Air-Konzert in Paris gespielt. Dort hätten Hitze, Staub und Rauch die Stimme des Sängers beeinträchtigt, er sei in ärztlicher Behandlung, habe sich bis zum Auftritt in Wien jedoch nicht erholen können.

Detailansicht öffnen (Foto: Mariusz Salamon/dpa)

Wolodimir Selenskij, 44, ukrainischer Präsident, trägt jetzt den gleichen Namen wie ein fossiler Haarstern. Das versteinerte Tier wurde in Äthiopien entdeckt und ist fast vollständig erhalten, es heißt nun Ausichicrinites zelenskyyi. Die im Meer lebenden Haarsterne sind sehr artenreich und zählen wie die Seesterne zu den Stachelhäutern. Mit der Benennung wollten die polnischen Forscher Selenskij "für seinen Mut und seine Tapferkeit bei der Verteidigung der freien Ukraine" ehren. Das nun gefundene Exemplar, das zehn Arme und klauenähnliche Anhängsel aufweise, sei etwa 150 Millionen Euro alt, schreiben die Wissenschaftler in der Zeitschrift Royal Society Open Science. Es sei der erste Fund eines fossilen Haarsterns aus dem Jura-Erdzeitalter auf dem afrikanischen Kontinent.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Keke Palmer, 28, Schauspielerin, hat sich beim Meditieren verletzt. "Ich habe mir die Netzhaut verbrannt, als ich Unsinn getrieben und versucht habe, Gandhi zu sein", erklärte sie dem US-Magazin Wired - und warnte "die spirituellen Köpfe da draußen, die immer nach neuen Meditations-Vibes Ausschau halten", vor der sogenannten Sun-Gazing-Technik. Dabei soll das Betrachten der Sonne für Entspannung sorgen. "Passt auf mit der Sonne, den UV-Strahlen, der Erderwärmung. Ihr müsst diese Augen schützen, weil ich jetzt doppelt und so sehe", sagte Palmer. "Der Arzt hat gesagt, er kann mir noch nicht mal versprechen, dass das heilen wird."