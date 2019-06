30. Juni 2019, 18:34 Uhr Hitze Streit in Freibädern

In Düsseldorf und Stuttgart muss die Polizei Pfefferspray gegen widerspenstige Badegäste einsetzen.

In einem Düsseldorfer Freibad ist es zu einem großen Streit gekommen. "Eine Gruppe von mehreren Hundert Personen, überwiegend junge Männer" hätten "eine Familie umringt", teilte die Polizei mit. "Der Vater stand schützend vor seiner Familie und war in Wortgefechte und eine kurze Rangelei mit einzelnen aus der Gruppe verwickelt." Er soll sich zuvor einigen jungen Männern entgegengestellt haben, die sich danebenbenahmen und über ausgebreitete Decken und Badegäste hinwegsprangen. Da die Situation nach Einschätzung der Polizei zu eskalieren drohte, wurden weitere Einsatzteams gerufen. Daraufhin seien auch die Beamten aus der größeren Gruppe heraus angepöbelt und beworfen worden. Die komplette Räumung und Schließung des Bades verlief dann "weitestgehend störungsfrei", hieß es. Auch in einem Stuttgarter Freibad eskalierte ein Streit: Zeitweise widersetzten sich hier 50 Menschen der Polizei. In Düsseldorf und Stuttgart setzte die Polizei Pfefferspray ein.