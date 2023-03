Wegen einer Verletzung verschiebt Sängerin Helene Fischer, 38, ihren ursprünglich für diesen Dienstag geplanten Tourbeginn. Sie habe bei den Proben eine Rippenfraktur erlitten, daher müssten die Shows in Bremen und Köln verschoben werden, teilte der Tourneeveranstalter Live Nation mit.

Fischer erklärte: "Ich habe wirklich alles versucht, um die Verletzung zu verdrängen, aber die akuten Schmerzen und der dringende ärztliche Rat, meinen Körper zu schonen, zwingen mich zu dieser für mich schweren Entscheidung."

Die Konzerne in Bremen sollen vom 10. bis 12. Mai, jene in Köln vom 25. August bis 2. September nachgeholt werden. Die Premiere der Tournee, die 71 Konzerte umfasst, ist nun für den 11. April in Hamburg angesetzt. 700 000 Fans werden insgesamt erwartet.

Fischer, die zuletzt 2018 auf Tournee war, hat die Show mit der Akrobatiktruppe "Cirque du Soleil" erarbeitet. Nach einer Babypause kehrte sie 2022 auf die Bühne zurück und gab in München ihr bislang größtes Konzert vor etwa 130 000 Fans.

Eishockey-Fans in Köln profitieren von Konzertabsage

Der verschobene Tourbeginn von Helene Fischer hat für Eishockey-Club Kölner Haie positive Folgen. Aufgrund der Terminverschiebung stünde die Kölner Lanxess Arena für ein mögliches sechstes Spiel im Playoff-Viertelfinale der Haie gegen Adler Mannheim am 26. März doch zur Verfügung. Das teilte die Deutsche Eishockey Liga am Montagabend mit.

Vor der Fischer-Absage waren die Verantwortlichen der Kölner Haie davon ausgegangen, das Heimspiel im möglichen sechsten Spiel der "Best-of-seven"-Serie in Krefeld austragen zu müssen. Dies war gemeinsam mit den Mannheimern und der DEL abgestimmt worden. In der Viertelfinal-Serie führen die Kölner aktuell mit 2:1.