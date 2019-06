7. Juni 2019, 18:52 Uhr Hamburg Gefährlicher Schleim

Weil sie mit einer Chemikalie belastet waren, hat der Zoll "Einhorn- Knetschleim" vernichtet.

Weil sie mit einer gesundheitsschädlichen Chemikalie belastet waren, hat der Zoll in Hamburg mehr als 10 000 Packungen mit Knetschleim vernichten lassen. Das auf dem Seeweg aus China nach Deutschland gekommene, als "Einhorn"- und "Meerjungfrau-Knetschleim" deklarierte Spielzeug habe 800 Milligramm Bor pro Kilo enthalten, erlaubt seien 300 Milligramm, teilte die Behörde am Freitag mit. Borsäure könne über die Haut in den Körper gelangen und in hoher Konzentration zu Durchfall und Erbrechen führen.