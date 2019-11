Am Frankfurter Flughafen stoßen nach der Landung zwei Flugzeuge zusammen, eine Boeing der Korean Air und ein Airbus der Air Namibia. Menschen werden nicht verletzt, der Schaden aber ist immens.

Am Frankfurter Flughafen sind zwei Maschinen nach der Landung auf dem Rollfeld zusammengestoßen. Nach derzeitigem Stand gebe es keine Verletzten, sagte am Sonntag ein Sprecher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) aus Braunschweig, die die Ermittlungen übernommen hat. Aktuell sei von einem "schweren Schaden" auszugehen. Durch die Auswertung der jeweiligen Blackbox soll nun die Unfallursache geklärt werden. Die beiden Maschinen - eine Boeing der Korean Air und ein Airbus der Air Namibia - waren am Samstagabend kurz nach der Landung auf dem Rollfeld kollidiert.