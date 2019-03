24. März 2019, 18:51 Uhr Frankfurt Festnahmen bei Flashmob

Bei einem Treffen Hunderter junger Leute in der Frankfurter Innenstadt sind Polizisten mit Steinen beworfen worden. Junge Menschen waren am Samstagabend ohne Rücksicht auf Passanten durch die Fußgängerzone gerannt. Laut Polizei "eine Aktion zweier Youtuber und deren Fans". Es gab Festnahmen. Am Donnerstag hatten sich auf dem Berliner Alexanderplatz etwa 400 Jugendliche versammelt und waren mit Faustschlägen und Pfefferspray aufeinander losgegangen. Zuvor hatten die Rapper Thatsbekir und Bahar Al Amood nach einem Streit ihre Anhänger mobilisiert.