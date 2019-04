9. April 2019, 05:16 Uhr Schauspielerin Huffman "Ich schäme mich"

Im Skandal um Hochschul-Bestechungen räumt die Schauspielerin Felicity Huffman ihre Schuld ein.

Ihr drohen mehrere Jahre Haft und eine Geldstrafe.

Netflix verschiebt den Start eines Films mit Huffman in der Hauptrolle.

15 000 Dollar war es Felicity Huffman offenbar wert, dass ihre Tochter es an eine Elite-Universität schafft. Die Summe soll die Schauspielerin, 56, bekannt aus "Desperate Housewives", laut Anklageschrift bezahlt haben, damit die Antworten der ältesten Tochter beim landesweiten Uni-Einstufungstest nachträglich aufgebessert werden. Sie hat ihre Schuld eingeräumt: Im Betrugsprozess will Huffman laut Staatsanwaltscahft auf "schuldig" plädieren.

Huffman, die aus ihrer Ehe mit dem Schauspieler William H. Macy zwei Töchter hat, war Mitte März in Los Angeles verhaftet worden und Anfang April in Boston vor Gericht erschienen. Ihr drohen mehrere Jahre Haft und eine Geldstrafe.

Mit "tiefem Bedauern" für ihr Handeln würde sie die volle Verantwortung für ihre Taten übernehmen, erklärte Huffman am Montag in einer Mitteilung. "Ich schäme mich", teilte sie weiter mit. Ihre Tochter habe "absolut" nichts von dem Vorgehen gewusst. Huffman entschuldigte sich bei ihrer Familie. Und vor allem, heißt es in ihrem Statement, wolle sie sich bei den Schülern entschuldigen, "die jeden Tag hart arbeiten, um es ins College zu schaffen, und bei den Eltern, die große Opfer bringen, um ihre Kinder zu unterstützen - auf ehrliche Weise".

In dem Betrugsskandal sollen wohlhabende Eltern ihren Kindern unrechtmäßigen Zugang zu Elite-Universitäten verschafft haben. Neben Huffmann werden laut Staatsanwaltschaft 13 weitere Beschuldigte auf "schuldig" plädieren.

Für Huffman hat der Skandal wohl auch berufliche Konsequenzen: Netflix will einen Film mit der Schauspielerin in der Hauptrolle vorerst nicht zeigen. Der ursprünglich für 26. April geplante Starttermin für die Romantikkomödie "Otherhood" werde auf unbestimmte Zeit verschoben, teilte der Streamingdienst am Montag mit. In dem Film spielt Huffman an der Seite von Patricia Arquette und Angela Bassett.