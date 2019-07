29. Juli 2019, 00:01 Uhr Baden-Württemberg Zwei Männer in Höhle eingeschlossen

Auf der Schwäbischen Alb sind zwei Männer in einer Höhle von ansteigenden Wassermassen überrascht und eingesperrt worden.

Die Feuerwehr hat die Männer in einem offenbar sicheren Abschnitt der Falkensteiner Höhle wohlauf gefunden und mit Essen, Getränken und "wärmenden Materialien" versorgt.

Am Montagmorgen sollen die beiden Männer aus der Höhle gerettet werden.

In der Falkensteiner Höhle in Baden-Württemberg sind zwei Menschen von ansteigenden Wassermassen überrascht und dadurch eingeschlossen worden. Zwei Rettungstaucher seien am Sonntagabend zu den Männern vorgedrungen, sagte ein Feuerwehrkommandant.

Den beiden Eingeschlossenen gehe es gut. Sie seien unterkühlt, aber ansonsten unversehrt. Die Retter hätten sie mit Essen, Trinken und wärmenden Materialien versorgt.

Etwa 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Höhlenrettung kamen nach der Alarmierung am frühen Sonntagabend zum Unglücksort bei Grabenstetten. Erst im zweiten Anlauf sei es den Tauchern gelungen, bis zu den Eingeschlossenen vorzudringen.

Eine Rettung in der Nacht sei nicht möglich, da die Strömung in der Höhle im Kreis Reutlingen zu stark sei. Ein kleines Team mit Rettern sei aber vor Ort. Mit Tagesanbruch soll die Rettung aus der Höhle begonnen werden.

Die in Not geratenen Männer seien in der "Reutlinger Halle", einem der Hohlräume, eingeschlossen. Dieser liege höher als die eigentlichen Wassermassen, die weiter steigen würden. Bei den beiden Männern soll es sich nach Informationen der Stuttgarter Nachrichten um einen Höhlenführer und seinen Kunden handeln. Sie seien gegen 17 Uhr in die Höhle gestiegen.

Die Falkensteiner Höhle liegt in Baden-Württemberg auf der Schwäbischen Alb zwischen Grabenstetten und Bad Urach. Die Höhle ist ein beliebtes Touristenziel. Allerdings warnen die Behörden vor möglichen Gefahren bei tiefen Touren in die Höhle und raten, das Innere nur mit einem erfahrenen Höhlenführer zu betreten.