Bei einem Auftritt der Rapper Casper und Marteria am Essener Baldeneysee sind am Samstagabend Bühnenteile ins Publikum gestürzt, 28 Menschen wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer. Laut Polizei ist kein Verletzter mehr in Lebensgefahr. Eine LED-Leinwand hatte sich während eines Unwetters gelöst. Die genaue Ursache war am Sonntag noch nicht klar. Das Konzert wurde abgebrochen, das Gelände evakuiert, die Konzertbesucher konnten den Ort mit Shuttlebussen verlassen. Die Rapper schrieben auf Instagram: "Wir sind tief betroffen und wünschen allen Verletzten schnelle Genesung, wir denken an euch!