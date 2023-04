Suche nach Täter, ein Opfer schwebt noch in Lebensgefahr

Attacke in Fitnessstudio

Einsatzkräfte gehen in das Fitnessstudio, das unweit des Duisburger Rathauses liegt.

Bei dem Angriff in Duisburg werden vier Menschen schwer verletzt, ein Opfer kämpft noch um sein Leben. Die Polizei fahndet "mit Hochdruck" nach einem Täter.

Nach der Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio schwebt eines der vier Opfer noch immer in Lebensgefahr. Drei Menschen seien notoperiert worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwochmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter: "Wir ermitteln mit Hochdruck." Es werden weitere Zeugen vernommen.

Bei der Attacke in dem Fitnessstudio im Zentrum der Ruhrgebietsstadt waren am Dienstag drei Menschen lebensgefährlich und eine Person schwer verletzt worden. Verwendet wurde eine "Hieb- oder Stichwaffe". Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Keines der Opfer ist der Staatsanwaltschaft zufolge bisher vernehmungsfähig.

In das Fitnessstudio hinein kommen Kunden mit einer Chipkarte über ein Drehkreuz. Ob der oder die Täter das Drehkreuz übersprangen oder mit einer Karte Einlass bekamen, ist den Ermittlern noch nicht bekannt.

Erste Notrufe waren am Dienstag gegen 17.40 Uhr bei der Polizei Duisburg eingegangen. Die Ermittler hätten das Fitnessstudio durchsucht und gesichert, sagte der Polizeisprecher. Derzeit würden weitere Zeugen vernommen.

Die Ermittler durchsuchten das Fitnessstudio und sicherten es, wie die Polizei am Dienstag erklärt hatte. Das Landeskriminalamt richtete eine Anlaufstelle für Zeugenhinweise in der angrenzenden Fußgängerzone ein. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz, Polizisten suchten auf allen Etagen des betroffenen Studios nach Spuren.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Der WAZ zufolge dementierte ein Polizeisprecher Berichte, wonach die Polizei von einer Amok-Tat ausgehe. Die Zeitung schreibt, dass der Angriff wohl mit einem Messer und einer Machete verübt worden sei - betont jedoch, dass diese Informationen nicht offiziell bestätigt seien. Der WDR berichtet, dass zwischenzeitlich Scharfschützen der Polizei auf Häusern zu sehen gewesen seien. Das Fitnessstudio liegt gegenüber dem Rathaus.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, die einen Wahlkreis in Duisburg vertritt, zeigte sich bestürzt über die Attacke. "Schrecklich", schrieb die SPD-Politikerin bei Twitter. "Meine Gedanken sind bei den Verletzten. Ich hoffe, dass die Einsatzkräfte die bedrohliche Lage bald aufklären können."

John Reed Fitness teilte mit: "Wir bedauern den Vorfall in unserem Club in Duisburg sehr und hoffen, dass die Opfer schnell wieder gesund werden." Weitere Angaben zu dem Vorfall machte der Betreiber nicht.

Am Morgen nach der Tat stand ein Polizeiwagen vor dem Eingang des großen Fitnessstudios, das sich über mehrere Etagen erstreckt und in Sichtweite des Duisburger Rathauses liegt. Das Studio blieb geschlossen und als Tatort versiegelt. Die Polizei zeigte hohe Präsenz, in der Stadt waren auffällig viele Mannschaftswagen unterwegs.