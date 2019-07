31. Juli 2019, 18:53 Uhr Düsseldorf Senioren-Disco zu laut

Ruhestörung am Nachmittag: Anwohner beschwerten sich über 150 Senioren, die sich bei Tanz und Musik vergnügten.

Die Düsseldorfer Altstadt ist auch als "längste Theke der Welt" bekannt. Dort, wo das Altbier fließt, kann es schon mal lauter werden. Allerdings meist zu später Stunde. Doch am Sonntag wurde das Ordnungsamt der Stadt bereits am Nachmittag wegen Ruhestörung alarmiert. Der Grund: Anwohner hatten sich beschwert, weil ihnen eine Senioren-Disco zu laut war, wie der WDR berichtet. Etwa 150 Personen hätten sich im sogenannten Henkelsaal in der Altstadt bei Tanz und Musik vergnügt, und dabei die Seitentüren des Saals offen gelassen, weil es draußen so heiß gewesen sei. Die Ordnungsbeamten hätten den DJ ermahnt und "präventiv belehrt", wie ein Sprecher der Stadt sagte. Daraufhin sei die Musik leiser gedreht worden.