Dortmund:Polizei erschießt mit Messer bewaffneten 16-Jährigen

Ein 16-Jähriger ist am Montag in Dortmund durch einen oder mehrere Schüsse von Polizisten tödlich verletzt worden. Der Jugendliche habe die Beamten zuvor mit einem Messer angegriffen, sagte ein Polizeisprecher. Zu den genauen Hintergründen des Polizeieinsatzes gab es zunächst keine weiteren Angaben. Der 16-Jährige sei schwer verletzt worden und wenig später bei einer Notoperation gestorben.

Die Polizei sei gegen 16.25 Uhr in die Holsteiner Straße gerufen worden. Beamte hätten die Schusswaffe eingesetzt, sagte der Polizeisprecher. Unklar blieb zunächst, wie viele Schüsse abgefeuert wurden und ob mehrere Polizisten geschossen haben.

Ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft sagte der Süddeutschen Zeitung, diese Frage könne nach der Obduktion des Jungen beantwortet werden. Der Tatort liege in der Nähe einer Jugendhilfeeinrichtung. In welcher Beziehung der Jugendliche zu dieser Einrichtung stand und warum er ein Messer bei sich hatte, müssten die Ermittlungen zeigen. Mutmaßlich habe der Beamte oder die Beamten in Notwehr (Selbstschutz) oder Nothilfe (Schutz anderer Personen) geschossen. Aber auch dies gelte es nun erst zu ermitteln.

Mit den Ermittlungen ist aus Neutralitätsgründen nicht mehr die Dortmunder, sondern die Recklinghausener Polizei betraut.