Als "Wunder der Natur" hat der Auktionator in Genf den rosafarbenen Diamanten bezeichnet. Der teuerste seiner Art ist er allerdings nicht.

Das teure Stück schimmert rosa, trägt den Namen einer berühmten russischen Oper und ist so groß wie eine Murmel: Bei einer Online-Auktion in Genf ist ein Diamant namens "Geist der Rose" für 21 Millionen Schweizer Franken, also umgerechnet etwa 19,5 Millionen Euro, versteigert worden.

14,83 Karat hat der Edelstein, der am Mittwochabend innerhalb weniger Minuten den Besitzer wechselte. Der Käufer bot nach Angaben des Auktionshauses Sotheby's telefonisch und wollte anonym bleiben. Experten hatten den Wert des Diamanten sogar noch höher geschätzt, auf 32 Millionen Euro.

Ein "Wunder der Natur" sei das seltene Stück laut Auktionator Benoit Repellin. Der Diamant war aus einem 27,85-Karat-Stein gefertigt worden, der 2017 in einer Mine des russischen Konzerns Alrosa in der ostsibirischen Region Sacha gefunden worden war, schreibt Sotheby's auf seiner Webseite. Es dauerte etwa ein Jahr, um den Stein in die gewünschte ovale Form zu schneiden und zu schleifen.

Nach Angaben Repellins steigen die Preise für rosafarbene Diamanten, da sie immer rarer werden. Unter den Diamanten sind jene mit Rosafärbung die seltensten, sie werden deshalb auf dem Markt am stärksten nachgefragt. Das US-Edelsteininstitut habe dem Diamanten die höchsten Farb- und Reinheitsnoten erteilt, zitiert CNN Gary Schuler, den Chef der Juwelenabteilung des Auktionshauses. Denn: Nur ein Prozent der bekannten pinkfarbenen Diamanten habe mehr als zehn Karat.

Vor der Versteigerung wurde der "Geist der Rose", benannt nach einem berühmten russischen Ballett, in Singapur, Taipeh und Hongkong ausgestellt. Der bis dato teuerste pinkfarbene Diamant war 2017 ebenfalls in Hongkong versteigert worden: Der Edelstein "Pink Star" war besonders groß und erzielte damals umgerechnet 66,7 Millionen Euro.