Chiara Ferragni, 36, italienische Influencerin mit fast 30 Millionen Followern, hat ihre Sprache wiedergefunden. 18 Tage lang war es auf ihrem Instagram-Konto völlig still. Nun meldete sie sich erstmals wieder zu Wort: ein Foto in den Stories, ohne Gesicht, aber mit nachtschwarzem Lack auf den Nägeln, einer Tasse in der Hand, einem freundlichen Buongiorno und einem Herzen dazu. Kein Wort also zum Skandal um irreführende Werbung. Die italienische Kartellbehörde AGCM hatte kurz vor Weihnachten eine Million Euro Bußgeld wegen unlauteren Wettbewerbs gegen Ferragni verhängt. Der Grund: Ferragni hatte ihre Riesengemeinde glauben lassen, dass der Erlös eines von ihr angepriesenen Kuchens namens "Pink Christmas" (Preis: neun Euro) zu größeren Teilen an eine Kinderkrebs-Station gehe. In Wahrheit bekam das Krankenhaus Regina Margherita in Turin trotz mehr als 360 000 verkaufter Kuchen keinen einzigen Cent. Bei Kampagnen für Ostereier und eine Puppe gab es möglicherweise ähnliche Muster. Inzwischen beschäftigt das Thema einige Staatsanwaltschaften. Jetzt gehen auch die ersten Firmenkunden, auf denen das Geschäftsmodell der vielfachen Millionärin im Wesentlichen beruht, auf Distanz: Coca-Cola gab den Verzicht auf einen bereits abgedrehten Werbespot bekannt, der Ende Januar zum Schlagerfestival von Sanremo ausgestrahlt werden sollte.