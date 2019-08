Waldbrände in Brasilien

Auch in Boca do Acre im Amazonasgebiet greifen Feuer um sich.

Angesichts der verheerenden Brände im brasilianischen Regenwald will Präsident Jair Bolsonaro hart gegen die Verantwortlichen vorgehen. "Wir sind eine Regierung der Null-Toleranz-Politik gegenüber der Kriminalität, und im Bereich der Umwelt ist das nicht anders", sagte der Staatschef am Freitagabend (Ortszeit) in einer Fernsehansprache. "Wir werden entschlossen handeln, um die Feuer unter Kontrolle zu bringen."

Das Militär soll in den betroffenen Regionen bei den Löscharbeiten helfen und gegen Brandstifter vorgehen. Auch die Staatsanwaltschaft leitete bereits Ermittlungen ein. Unter anderem soll geklärt werden, warum die Polizei den sogenannten "Tag des Feuers" nicht verhinderte. Dabei hatten Farmer zahlreiche Brände gelegt und sich Medienberichten zufolge explizit auf Bolsonaro berufen.

Umweltschützer werfen Bolsonaro vor, ein politisches Klima geschaffen zu haben, in dem sich Bauern zu immer mehr Abholzung und Brandrodung ermutigt sehen. Der Staatschef hat immer wieder klar gemacht, dass er die Amazonasregion vor allem mit ungenutztem wirtschaftlichen Potenzial verbindet. "Man muss bedenken, dass in dieser Region mehr als 20 Millionen Brasilianer leben, die seit Jahren auf eine wirtschaftliche Entwicklung warten, die dem dort vorhandenen Reichtum entspricht", sagte Bolsonaro nun erneut.

In Brasilien, wo etwa zwei Drittel des Amazonas-Regenwaldes liegen, wüten die heftigsten Brände seit Jahren. Die Zahl der Feuer stieg nach Angaben der brasilianischen Weltraumagentur INPE seit Anfang des Jahres um 83 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Brände im Amazonasgebiet wegen der Bedeutung des Regenwaldes für den Klimaschutz auf die Tagesordnung beim G7-Gipfel in Biarritz gesetzt. "Das Amazonasgebiet ist unser Gemeingut", sagte er am Samstag im Fernsehen. Alle Weltmächte sollen Brasilien und anderen südamerikanischen Ländern helfen, die verheerenden Feuer zu bekämpfen.

Bolsonaro bedankte sich zwar für die internationale Anteilnahme, verbat sich allerdings eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten seines Landes. Zuvor hatte es einen Streit zwischen Macron und Bolsonaro via Twitter gegeben. Nach Macrons Tweet "Unser Haus brennt. Buchstäblich", hatte Bolsonaro ihm Effekthascherei und den Versuch vorgeworfen, "persönlichen politischen Gewinn" aus einer "inneren Angelegenheit" Brasiliens zu ziehen.

Einige europäische Länder, neben Frankreich zum Beispiel Irland, haben wegen der brasilianischen Umweltpolitik die Ratifizierung des Freihandelsabkommens zwischen dem südamerikanischen Wirtschaftsbündnisses Mercosur und der EU in Frage gestellt. Anders als Frankreich hält Merkel Wirtschaftspolitik aber offenbar nicht für das geeignete Druckmittel im Umgang mit Brasilien.