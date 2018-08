24. August 2018, 07:49 Uhr Brandenburg Rauchschwaden ziehen bis ins Zentrum von Berlin

In Brandenburg wütet ein Waldbrand auf einer Fläche von über 300 Hektar.

Mindestens drei Ortschaften mussten deswegen evakuiert werden.

Zwei Löschhubschrauber der Bundeswehr und der Bundespolizei sollen das Feuer mitbekämpfen, zudem ist die Polizei mit Wasserwerfern vor Ort.

Rauchschwaden ziehen über Berlin.

Ein riesiger Waldbrand wütet südwestlich von Berlin. Mehr als 500 Menschen mussten deswegen ihre Häuser verlassen. Am frühen Freitagmorgen versuchte die Feuerwehr mit schwerem Gerät, ein Übergreifen der Flammen auf Dörfer in der Nähe zu verhindern. Hierfür zogen die Einsatzkräfte mit einem Radlader und einer großen Planierraupe mehrere Schneisen in den Wald. Auch Löschpanzer werden eingesetzt. Insgesamt sind rund 300 Kräfte von Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Der Brandort liegt nur etwa 50 Kilometer von der Hauptstadt entfernt.

Nach einer kurzen Unterbrechung am frühen Freitagmorgen nehmen auch die Löschhubschrauber ihren Einsatz beim Waldbrand in Brandenburg wieder auf. "Unser Hauptziel ist weiter, die evakuierten Ortschaften vor den Flammen zu schützen", sagte der Vize-Landrat von Potsdam-Mittelmark, Christian Stein, am Freitagmorgen. "Noch ist der Brand nicht zurückgedrängt, aber es ist kein Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden."

Wegen des Feuers waren die Dörfer Frohnsdorf, Klausdorf und Tiefenbrunnen südlich von Potsdam am Donnerstagabend evakuiert worden - insgesamt 540 Menschen waren den Angaben zufolge betroffen. Ein Großteil komme bei Bekannten unter, außerdem stehe die Stadthalle der nahe gelegenen Kleinstadt Treuenbrietzen zur Verfügung. Der dortige Bürgermeister Michael Kappe sagte: "Wir haben schon einige große Waldbrände in der Region gehabt. In dieser Dimension, wo es sich zwischen den Ortschaften bewegt, haben wir das noch nicht gehabt."

Das Feuer sei teilweise nur 100 Meter von Orten entfernt, hieß bei der Polizei. Ein Übergreifen der Flammen auf Siedlungsgebiete habe jedoch verhindert werden können, hieß es am Freitagmorgen. Zunächst habe nur eine Fläche von etwa fünf Hektar gebrannt. Das Feuer breitete sich dann am Donnerstagnachmittag rasend schnell auf über 300 Hektar aus, inzwischen seien es sogar fast 400. Weil der Boden mit Munition belastet ist, sind die Löscharbeiten besonders schwierig. Außerdem fachte der Wind die Flammen immer wieder an. Die Feuerwehr war mit Hunderten Einsatzkräften vor Ort, auch Löschhubschrauber und Wasserwerfer wurden eingesetzt. Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt und der Wind nicht wieder auffrischt", sagte Vize-Landrat Stein. "Wir warten sehnsüchtig auf Regen."

Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen an mehreren Stellen ausgebrochen. Die größte Stelle, die brannte, war den Angaben zufolge einen Kilometer breit und drei Kilometer lang. Daneben stünden weitere Stellen in Flammen, hieß es von der brandenburgischen Polizeidirektion West.

Auch in Berlin waren die Auswirkungen des Feuers zu spüren. Am Freitagmorgen zogen Rauchschwaden durch die Straßen der Hauptstadt. Ganze Straßenzüge seien verraucht, sagte ein Feuerwehrsprecher. Besonders stark betroffen seien alle südlichen und südwestlichen Stadtteile. Die Bewohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Südwestwind hatte die Rauchschwaden in der Nacht in die Hauptstadt hineingetragen, erklärte der Deutsche Wetterdienst (DWD). Allerdings dürfte der Wind im Laufe des Vormittags drehen und der Rauch werde wohl aus der Stadt abziehen.

Durch den #Großbrand in #Brandenburg ist im gesamten Stadtgebiet Rauchgeruch wahrnehmbar. Es empfiehlt sich Fenster und Türen geschlossen zu halten.

^tsm https://t.co/Lg93B2Jbu8 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 24. August 2018

In Potsdam gab die Feuerwehr via Twitter ebenfalls eine Warnung vor den Auswirkungen des Feuers heraus. In den Landkreisen Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming sowie in der Stadt Potsdam komme es "zu Trübungen der Luft durch Rauch und Geruchsbelästigungen".

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) kündigte an, die betroffene Region im Laufe des Freitags besuchen zu wollen. Der Ministerpräsident wolle sich am Vormittag ein Bild von der Lage machen, sagte Regierungssprecher Florian Engels. Dafür sagte Woidke einen Termin mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Uckermark ab.