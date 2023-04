Großalarm in Berlin-Kreuzberg: Bei einem Brand in einer Klinik sind drei Patienten und eine Krankenpflegerin schwer verletzt worden. Unter den Patienten ist eine Frau, die zum Zeitpunkt des Feuers in einem Aufzug festsaß und lebensgefährliche Verletzungen erlitt, wie die Feuerwehr in der Nacht zu Montag mitteilte. Etwa 40 Menschen seien versorgt worden, einige seien als leicht verletzt eingestuft worden, in mehreren Fällen bestand der Verdacht auf Rauchgasvergiftungen. Außerdem wurden zwei Feuerwehrleute bei ihrem Einsatz leicht verletzt, heißt es von der Feuerwehr. Etwa 100 Einsatzkräfte seien am Brandort gewesen.

Das Feuer scheint im Flur begonnen zu haben, wo mehrere Klinikbetten offenbar in Brand gerieten. Wie das passiert ist, war am Morgen noch unklar. Laut der Polizei wurde ein verdächtiger Mann festgenommen, vorsätzliche Brandstiftung sei nicht auszuschließen. Der Rauch verteilte sich über acht Stockwerke des Klinikgebäudes, die Rettungsstelle wurde evakuiert. Die Flammen konnten schließlich gelöscht werden.

Das Feuer überraschte die Menschen in der Klinik mitten in der Nacht. "Wir mussten die gesamte Rettungsstelle evakuieren", sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr in der Nacht zu Montag. "Ein Glück, dass wir die Frau aus dem noch Aufzug retten konnten und es nicht noch mehr Schwerverletzte geworden sind." Das Vivantes Klinikum Am Urban verfügt laut seiner Homepage über zwölf medizinische Fachabteilungen, eine zentrale Notaufnahme und 614 Betten. 65 000 Patienten werden pro Jahr von etwa 300 Ärztinnen und Ärzten sowie mehr als 600 Pflegekräften behandelt.