7. August 2018, 19:29 Uhr Brand Flammen an ICE-Strecke

Ein Böschungsbrand bei Siegburg greift auf mehrere Häuser über, mindestens zwölf Menschen werden verletzt. Die Strecke zwischen Köln und Frankfurt bleibt auf unbestimmte Zeit gesperrt.

Von Benedikt Müller/SZ, Köln/Siegburg

Bei einem Großbrand an einer Böschung in Siegburg bei Bonn sind am Dienstagnachmittag mindestens zwölf Menschen verletzt worden, sechs von ihnen schwer. Das teilte die Feuerwehr mit. Der Brand hat von einer Böschung an einer Bahnstrecke rasend schnell auf mindestens acht umliegende Häuser übergegriffen. Die Flammen rissen Dachziegel von den Häusern im Stadtteil Brückberg, dunkler Rauch machte sich auf den ausgetrockneten Böden zwischen der Bahnstrecke und der Siedlung breit.

Die Deutsche Bahn hat die ICE-Strecke von Köln nach Frankfurt am Nachmittag gesperrt. Viele Züge im Nah- und Fernverkehr waren verspätet. Die Polizei musste die Anwohner in Sicherheit bringen. Sie würden zunächst in einer Grundschule versorgt, teilte die Stadt Siegburg mit.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Stadt davon aus, dass der Funkenflug eines vorbeifahrenden Zuges den Böschungsbrand auf beiden Seiten der Bahnstrecke ausgelöst haben könnte. Es seien aber auch andere Ursachen möglich, sagte ein Sprecher am Abend. Die Untersuchungen seien in vollem Gange. Ein Bahnsprecher betonte, über die Ursache könne man noch "keine abschließende Aussage" machen.

Unterschiedliche Opferzahlen: 40 Verletzte zählt die Polizei - die Feuerwehr zwölf

Einsatzkräfte aus der ganzen Region seien am Nachmittag zur Hilfe geeilt, sagte ein Stadtsprecher. Einige Hundert Feuerwehrleute kämpften auch zwei Stunden nach dem Ausbruch des Brandes noch gegen die Flammen. Die Polizei ist mit Wasserwerfern und Hubschraubern angerückt, um die Löscharbeiten zu unterstützen. Der Brand hat sich nach Angaben der Feuerwehr schnell von den ausgetrockneten Böschungen bis in die Dachstühle der Häuser verbreitet.

Die Deutsche Bahn musste ihre Schnellfahrstrecke von Köln nach Frankfurt am Dienstagnachmittag sperren und zunächst prüfen, welche Schäden an den Schienen und der Streckentechnik entstanden seien. Auch Regionalzüge und S-Bahnen konnten das Teilstück zwischen Siegburg und Troisdorf nicht befahren. Die Bahn hat ihre Fernzüge entlang der Rheinstrecke, über Bonn und Koblenz umgeleitet. Einige Züge kämen bis zu 90 Minuten später am Ziel an, teilte das Unternehmen mit. Es könne auch zu Zugausfällen kommen.

Die Polizei rechnete am späten Nachmittag zunächst mit mindestens 40 Verletzten, bezog darin allerdings beispielsweise auch Menschen mit Kreislaufschwächen ein, die nicht direkt von dem Großbrand betroffen waren.

"Bin in Gedanken bei den Verletzten in Siegburg und bei allen, deren Häuser durch das Feuer zerstört worden", teilte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Er dankte allen Feuerwehrleuten, Rettungsdiensten und Polizisten für den Einsatz. "Passen Sie auf sich auf!"

Die Polizei hat mehrere Zufahrtsstraßen am Nachmittag vorübergehend gesperrt. Die Feuerwehr rief Anwohner dazu auf, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Lüftungs- und Klimaanlagen sollten sie ausschalten.

Aufgrund der anhaltenden Hitze und Dürre besteht seit Wochen eine höhere Brandgefahr in hiesigen Feldern und Waldgebieten. Die Wassertemperatur des Rheins nähert sich ihrer Höchstwerte vergangener Jahre. Auch am frühen Abend wurden in Siegburg noch 37 Grad gemessen.