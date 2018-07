19. Juli 2018, 11:24 Uhr Berlin Polizei beschlagnahmt 77 Immobilien eines Clans

Medienberichten zufolge sollen die Immobilien einer Großfamilie gehören, die zahlreiche Straftaten begangen haben soll.

Unter anderem sollen sie eine kostbare Goldmünze aus einem Berliner Museum gestohlen haben.

Die Staatsanwaltschaft will auf einer Pressekonferenz um 13 Uhr weitere Details nennen.

Die Berliner Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt (LKA) haben 77 Immobilien beschlagnahmt, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Spiegel Online zufolge sollen die Immobilien im Wert von etwa zehn Millionen Euro direkt oder indirekt einer libanesischstämmigen Großfamilie gehören, die diese mit Geld aus Straftaten finanziert haben soll.

Bereits am vergangenen Freitag hätten Finanzermittler des LKA zwölf Wohnungen und Geschäftsräume aus dem Umfeld der betroffenen Familie durchsucht, heißt es weiter in dem Bericht. Mitglieder des Clans seien bereits durch spektakuläre Einbrüche in Berlin aufgefallen.

Unter anderem sollen sie die 100 Kilogramm schwere Goldmünze "Big Maple Leaf" aus dem Berliner Bode-Museum gestohlen haben. Wert: 3,7 Millionen Euro. Im Oktober 2014 sollen sie in einer Sparkasse fast zehn Millionen Euro erbeutet haben. Dabei zerstörte eine Explosion fast die gesamte Bank. Die Staatsanwaltschaft will auf einer Pressekonferenz um 13 Uhr weitere Details nennen.

In Deutschland gilt seit einem Jahr ein neues Gesetz zur Abschöpfung krimineller Gewinne. Es ermöglicht eine vorläufige Sicherstellung und die Einziehung von Vermögen unklarer Herkunft. Nun wird damit gerechnet, dass die Beschuldigten versuchen, Gerichte einzuschalten und die Beschlagnahmung juristisch anzufechten.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) zufolge sei es sehr schwierig, in die abgeschotteten Strukturen der Clans vorzudringen. Beobachtet werde eine Zunahme von Wirtschaftsdelikten. Gewaltdelikte nehmen ab, dafür gibt es vermehrt Versuche, kriminelle Geschäfte in offizielle zu überführen.

Nach Angaben der Berliner Polizei richteten sich im vergangenen Jahr 14 der 68 größeren Ermittlungsverfahren zur organisierten Kriminalität gegen Banden mit arabisch-libanesischstämmigen Mitgliedern. Mehr als die Hälfte der Verdächtigen aus diesen Clans habe inzwischen einen deutschen Pass, sagte kürzlich Dirk Jacob, beim Berliner LKA zuständig für organisierte Bandenkriminalität. Zwischen zwölf und 20 teils kriminelle Clans dieser Art soll es in Berlin geben. Auch im Ruhrgebiet, in Niedersachsen und in Bremen sind die oft weit verzweigten Clans aktiv.