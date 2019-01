24. Januar 2019, 09:59 Uhr Internationaler Frauentag Berliner Abgeordnetenhaus stimmt über neuen Feiertag ab

Berlin will einen neuen gesetzlichen Feiertag einführen: den Internationalen Frauentag am 8. März.

Ein entsprechender Antrag soll an diesem Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus beschlossen werden.

Der neue Feiertag soll dann bereits in diesem Jahr begangen werden.

Der Internationale Frauentag findet am 8. März statt. Für die Berliner soll er bereits in diesem Jahr arbeits- und schulfrei sein. Mit neun Tagen hatte Berlin bis jetzt die wenigsten Feiertage. Die meisten Bundesländer haben zehn, Baden-Württemberg hat zwölf, Bayern dreizehn.

Zuletzt hatten auch andere Bundesländer einen weiteren Feiertag eingeführt. Seit vergangenem Jahr ist in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein der Reformationstag am 31. Oktober ein Feiertag. Thüringen erklärte den Weltkindertag zum Feiertag.

Der Internationale Frauentag wurde 1910 auf der Zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz beschlossen, der erste fand am 19. März 1911 statt. Es nahmen zunächst einmal nur vier Länder teil: Deutschland, Dänemark, Österreich-Ungarn und die Schweiz. Die Idee war allerdings nicht, zu Hause zu bleiben - der Tag sollte für Kundgebungen genutzt werden, die Frauen kämpften damals noch ums Wahlrecht.

Einheitlich auf den 8. März wurde er 1921 verlegt, nachdem an diesem Tag vier Jahre zuvor demonstrierende Arbeiterinnen in Petrograd die Februarrevolution ausgelöst hatten. Der Frauentag wurde seither in Deutschland mehrfach abgeschafft und wieder eingeführt, aber gesetzlicher Feiertag war er bisher noch nie.