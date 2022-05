Messerattacke in Regionalzug

Ein Mann hat in einer Regionalbahn bei Aachen am Freitagmorgen mit einem Messer auf Reisende eingestochen und mindestens drei Menschen verletzt. Ein zufällig im Zug sitzender Bundespolizist, der auf dem Weg zu seiner Dienststelle war, habe den Mann gemeinsam mit anderen Reisenden überwältigt und festgenommen, teilte die Kölner Polizei mit.

Die Hintergründe der Tat und die Identität des Angreifers sind noch unklar. Nach ersten Ermittlungen hat der Mann in der Euregiobahn RE4 gegen 7.40 Uhr kurz nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof Herzogenrath ein Messer gezogen und ist auf Mitreisenden losgegangen.

Bei den Verletzten bestehe keine Lebensgefahr, sie hätten Schnittwunden im Gesicht und an der Hand erlitten und würden im Krankenhaus behandelt, heißt es von der Polizei. Die Ermittler haben mehrere Zeugen am Tatort befragt. Die Bahnstrecke bei Herzogenrath ist auch am frühen Nachmittag noch gesperrt.