Nach Tod einer 14-Jährigen: Verdächtiger in Untersuchungshaft

Bad Emstal: Kerzen stehen vor einer Schule. Am Donnerstag wurde die Leiche einer vermissten 14-Jährigen aus Nordhessen in einem Waldstück gefunden.

Die Leiche eines Mädchens war am Donnerstag in einem Waldstück in Nordhessen gefunden worden. Die Obduktion deutet auf eine Gewalttat hin. Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen Bekannten der Jugendlichen handeln.