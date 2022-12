Die Berliner Feuerwehr ist am Morgen zu einem Großeinsatz ausgerückt, weil ein 14 Meter hohes Großaquarium in einem Hotel geplatzt ist. "Das Aquarium ist beschädigt, Wasser tritt aus", twitterte die Berliner Feuerwehr. Sie sei mit 100 Einsatzkräften im Hotel Dom Aquarée, das in der Nähe des Doms gelegen ist.

Das Aquarium sei aus vorerst ungeklärter Ursache geplatzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zwei Menschen seien verletzt, einer davon in ein Krankenhaus gebracht worden. Ob es sich um Hotelangestellte oder Gäste handelt, ist noch nicht bekannt.

Detailansicht öffnen So sah das riesige Aquarium im Hotel Dom Aquarée vor seiner Zerstörung aus. (Foto: Annette Riedl/dpa)

Das Riesenaquarium platzte nach Angaben der Polizei am frühen Morgen. Bei der Feuerwehr ging um 5.43 Uhr der Alarm eines automatischen Feuermelders in dem Hotel ein. Die Polizei sprach von einem sehr lauten Geräusch oder einem Knall, der zu hören war. Teile der Fassade des Hotels, in dem sich das Aquarium befand, seien auf die Straße geflogen und große Mengen Wasser ausgelaufen. Wegen der schweren Beschädigungen müssen die Gäste das Gebäude verlassen. Nach Feuerwehrangaben waren 350 Personen in dem Hotel.

In dem Gebäudekomplex befinden sich unter anderem das Großaquarium Sea Life und der sogenannte Aqua Dom. Dieser ist nach Angaben des Dom-Aquarée-Internetauftritts das "größte freistehende zylindrische Aquarium der Welt" und wurde bis Sommer 2020 umfassend modernisiert. Gefüllt war das Aquarium mit einer Million Liter Salzwasser. Das wären 1000 Kubikmeter Wasser mit einem Gewicht von 1000 Tonnen.

Detailansicht öffnen Der Aqua Dom war eine bekannte Touristenattraktion, nun ist er zu großen Teilen zerstört. (Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS)

In der Säule lebten nach Hotelangaben etwa 1500 Fische von mehr als 100 Arten. Sie wurden Berichten zufolge bis auf die anliegende Karl-Liebknecht-Straße geschwemmt. Diese sei gesperrt worden, twitterte die Verkehrsinformationszentrale Berlin: "Es gibt extrem viel Wasser auf der Fahrbahn. Bisher ist die Ursache noch unklar." Der Ort befindet sich ganz in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes mit dem Fernsehturm.