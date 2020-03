Dritte Runde in der Manege

Sharyn Monni aus Italien zeigt Akrobatik in einer Plexiglaskugel.

Das Programm "Krone liebt München" beschließt die Wintersaison im Stammhaus. 24 Artisten aus zehn Ländern sind dabei, darunter die Italienerin Sharyn Monni mit Akrobatik in der Plexiglaskugel.

Zukunftsorientiert wolle man sein und perspektivisch denken, sagte Zirkus-Direktorin Jana Lacey-Krone bei der Vorstellung des dritten und letzten Programms in dieser Saison im Münchner Stammhaus. Und machte dies sogleich am Krone-Nachwuchs fest: Alexis, der zwölfjährige Sohn der Krone-Chefin und ihres Ehemannes Martin Lacey, sowie seine dreizehnjährige Kusine Shirin werden das Publikum mit einem Ausflug auf den Bauernhof unterhalten. Der führt dann nicht ins bayerische Umland, sondern in die Münchner Manege. Dort treten die beiden mit Hühnern, Schweinen, Ziegen und dem Riesenesel Jonas auf - als Vorgeschmack brachten sie den grauen Vierbeiner gleich mit.

"Bleib weg von den Löwen, für sie bist du noch zu jung", zitiert sich Alexis' Vater, der vielfach ausgezeichnete Raubtierlehrer Martin Lacey, selbst. Aber die "Haustiere" vorzuführen, das sei für seinen Sohn in Ordnung, erklärt er. Die "Lacey Lions" wird er vom 1. März bis 5. April selbst präsentieren. Dazu ist noch das Manegen-Debüt seines 27-jährigen Halbbruders Thomas geplant: Mit der weißen Löwendame Princess und den goldbraunen Schwestern Angelina und Ilaria sowie Ruthie setzt der junge Brite die Tradition der Laceys fort. Family Business eben. Trotzdem verspricht Jana Lacey-Krone: "Jede einzelne Nummer wird sich von unseren letzten Programmen unterscheiden." Dafür stehen 24 Artisten aus zehn Nationen, etwa die Mexikaner Jonathan und Leslie Zontli, die die seltene Disziplin des Zopfhangs praktizieren und die Italienerin Sharyn Monni mit ihrer Akrobatik in einer Plexiglaskugel. Für Spaß wollen drei Comedians aus Kiew sorgen, Geschwindigkeit demonstriert ein Tempo-Jongleur aus der Schweiz, hohe Sprünge wagen die "Flying Jumpers" aus der Ukraine.

Circus Krone - III. Winterprogramm, bis 5. April, Krone-Bau, Marsstr. 43, Karten unter Telefon 089/5458000 oder online