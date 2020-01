Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zum Wohle der Patienten zu fördern ist dem Weilheimer Michael Sandherr ein wichtiges Anliegen. Deshalb freut es den Arzt und Privatdozenten ganz besonders, dass in Königsdorf nun die neue Außensprechstunde der Psychosozialen Krebsberatungsstelle München der bayerischen Krebsgesellschaft ihre Arbeit aufnehmen kann. In den Räumen der Bürger für Leukämie- und Tumorerkrankte (kurz blut.eV) berät Diplom-Sozialpädagogin und Psychoonkologin Andrea Bartscher von nun an montags und mittwochs Erkrankte und deren Angehörige. Ihr sei es wichtig, in dieser schwierigen Lebenssituation ein offenes Ohr zu haben und Orientierung zu bieten, betont Bartscher. Und Michaela Karg, Regionalleiterin von blut eV, fügt hinzu: "Die Krankheit ist gewöhnlich mit vielen Fragen verbunden. Wir wollen die Menschen einfach nicht alleine lassen".

Bartscher hilft bei der individuellen Krankheitsbewältigung und der Entlastung im Alltag, aber auch bei sozialrechtlichen Fragen wie Rehabilitation, Frührente oder Krankengeld. Denn wie Mitinitiator Michael Sandherr betont, sei Krebs eine chronische Erkrankung, die nicht beim medizinischen Bereich Halt mache, sondern großen Einfluss auf alle Bereiche des Lebens habe. Es könne manchmal sehr unübersichtlich für den Patienten werden, erklärt Susanne Bogner, Geschäftsführerin des Vereins. Die Mitarbeiter der Beratungsstelle sehen sich daher als "Achse der Vermittlung" zwischen Patienten, ärztlicher Betreuung und großen Selbsthilfeorganisationen.

Mit der Einrichtung der neuen Außensprechstelle in Königsdorf müssen Krebspatienten aus dem Landkreis nun nicht mehr bis nach München fahren, um psychosoziale Beratungsangebote der Bayerischen Krebsgesellschaft wahrnehmen zu können. Damit entfällt eine Hürde, sich Hilfe zu suchen, denn die Reise sei gerade für viele ältere Patienten nicht mehr zu leisten, wie Hedda Rautenberg, Leiterin der Selbsthilfegruppe Geretsried, weiß. Zudem liegt Königsdorf zentral zwischen den Krankenhäusern der Region in Bad Tölz, Wolfratshausen und Penzberg.

Genau das war auch das Ziel von Markus Besseler. Der Psychologe, Psychoonkologe und Leiter der Krebsberatungsstelle München wollte mehr Beratungsangebote im ländlichen Raum schaffen. Dort seien oftmals noch viele weiße Flecken auf der Landkarte, erklärt er. Deshalb wurden auch noch zwei neue Außensprechstunden in Landshut und in Traunstein eingerichtet. Außerdem ist es ihm wichtig zu betonen, dass es absolut kein Eingeständnis von Schwäche sei, ein Beratungsangebot wahrzunehmen.

Auch Stefan Schmidbauer, Chefarzt der Chirurgie in der Kreisklinik Wolfratshausen, und Jan Mehler, Facharzt für Chirurgie am Klinikum Penzberg, sind von der neuen Außenstelle überzeugt. "Ich gratuliere zur Initiative, das ist genau das richtige", sagt Schmidbauer. Man sei gut beraten, den Menschen und nicht die Erkrankung ins Zentrum zu stellen. Und Mehler fügt hinzu, das sei genau das Bindeglied, das noch gefehlt habe in der Krebsversorgung im Landkreis.

Die Sprechstunde ist vertraulich und kostenlos. Sie findet immer mittwochs zwischen 11 und 13 Uhr in den Räumen von blut eV, Hauptstraße 26, in Königsdorf statt. Terminvereinbarung unter Telefon 08179/5189993