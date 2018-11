11. November 2018, 22:23 Uhr Proklamation der Faschingsprinzenpaare Auftakt zur fünften Jahreszeit

Pünktlich um elf Uhr elf hat die Narreninsel Wolfratshausen am Sonntag die Faschingssaison eröffnet - traditionsgemäß mit der Proklamation der Prinzenpaare. Beide Pärchen betraten die voll besetzte Stube im Alten Wirth in Gelting Hand in Hand, fesch gekleidet mit Dirndl und Lederhosen. Die Prinzessinen bekamen einen Strauß Blumen überreicht und die Prinzen eine Wurstkette mit Brezen. Der neue Prinz Maxim Heidt aus Geretsried kommt ursprünglich aus Russland und hatte eigentlich nicht viel mit Fasching am Hut, bis Freunde ihn davon überzeugten, zum Prinzen zu werden. "Das war sehr aufregend, so im Mittelpunkt zu stehen", sagt der Chemikant nach der Proklamation. Prinzessin Katharina Huber ist schon seit neun Jahren im Verein. Beim Einüben ihres Walzers jeden Freitag gibt sie die Befehle. "Sie ist zum Glück geduldig", sagt Maxim. Das Prinzenpaar der Kindergarde bilden die elfjährigen Eilsabeth Magerl aus Ebenhausen und Elias Kathib aus Wolfratshausen. Von ihren Aufgaben haben sie eine klare Vorstellung: "Ganz viele Geschenke nehmen, Wurst essen, tanzen, Spaß haben."