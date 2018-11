12. November 2018, 21:55 Uhr Infoveranstaltung Wenn Babys nicht einschlafen wollen

Es kann für Eltern schnell anstrengend werden, wenn das Baby oder das Kleinkind partout nicht einschlafen will. Tipps zur Linderung solcher Probleme gibt an diesem Dienstag, 13. November, die Babyberatung des Landratsamtes Bad Tölz-Wolfratshausen. Von 19 Uhr an halten Eva Burchard und Eva Dietl im Kindergarten St. Josef, Kirchstraße 3, in Lenggries, einen Vortrag und stehen den Anwesenden Rede und Antwort. Im Vordergrund stehen dabei die Fragen "Welchen Schlafrhythmus hat ein Baby?", "Wie kann ich mein Kind beim Einschlafen unterstützen?" oder "Wie viel Schlaf braucht mein Kind?". Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.