11. November 2018, 22:23 Uhr Geldbeutel und Klima schonen Energieberatung im Landratsamt

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale bietet im November wieder einen Beratungstermin im Landkreis an. Am Dienstag, 13. November, gibt ein Energieexperte von 12.45 Uhr bis 16.30 Uhr im Landratsamt, Prof.-Max-Lange-Platz 1, allen interessierten Verbrauchern kompetenten und unabhängigen Rat in Energiefragen. Beratungsthemen sind alle Fragen des privaten Energieverbrauchs wie Stromsparen, Heizen, baulicher Wärmeschutz oder erneuerbare Energien. Termine können unter der Telefonnummer 08041 / 505 632 oder am kostenfreien Servicetelefon der Energieberatung der Verbraucherzentralen unter der Nummer 0800 / 809 802 400 vereinbart werden. Weitere Informationen sind im Internet unter www.verbraucherzentrale-energieberatung.de abrufbar.