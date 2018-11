11. November 2018, 22:23 Uhr Film eines Kanadiers Wasser hautnah in der Stiftung Nantesbuch

Zu einem "Feierabend" in englischer Sprache mit dem kanadischen Fotografen Edward Burtynsky lädt die Stiftung Nantesbuch am Dienstag, 11. November, ein. Burtynsky, Jahrgang 1955, hat mit "Watermark" einen bildgewaltigen Film über das Wasser geschaffen. "In grandiosen Panoramen und lebendigen Nahaufnahmen tost, gurgelt, fließt, tröpfelt, friert und dampft es auf der Leinwand", heißt es in der Einladung. Drei Jahre hat Burtynsky zusammen mit der Dokumentarfilmerin Jennifer Baichwal an diesem Film gearbeitet und 20 Orte in zehn Ländern aufgesucht. "Watermark" zeigt Wasser als Element, Energie, Wirtschaftsgut, Lebensmittel und Lebensort. Im Anschluss an den Film nimmt der Künstler persönlich zu seinem Werk Stellung. Beginn im Langen Haus (Karpfsee 12, Bad Heilbrunn) ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 12/8 Euro. Karten unter Telefon 08046/2 31 91 15 oder im Internet unter www.stiftung-nantesbuch.de