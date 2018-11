12. November 2018, 21:55 Uhr Bad Tölz Andacht für Verstorbene in der Stadtklinik

Die Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz veranstaltet an diesem Dienstag, 13. November, eine ökumenische Gedenkandacht, um an verstorbene Patienten und Mitarbeiter zu erinnern. Das Palliativteam und die Seelsorger des Krankenhauses laden dazu von 18 Uhr an in die katholische Krankenhauskapelle, Schützenstraße 15, der Tölzer Klinik ein.