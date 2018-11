11. November 2018, 22:23 Uhr Aus dem Polizeibericht Polizei warnt vor Datenspionage

Die Polizei warnt vor betrügerischen Telefonaten, bei denen sich die Anrufer als angebliche Microsoft-Mitarbeiter ausgeben, die mit dem Computer helfen wollen. Laut den Beamten sind am vergangenen Wochenende vermehrt solche Anrufe bei Landkreisbürgern eingegangen. Dabei hätten die Betrüger in schlechtem Englisch versucht, die Angerufenen an ihre Computer zu locken, um angebliche Probleme zu behandeln. "Es handelt sich hier um eine Betrugsmasche, welche zum Ausspähen von Daten dient", erklären die Beamten. Die auf den Displays angezeigten Telefonnummern seien meist auf natürliche Personen vergeben, welche nichts mit der Sache zu tun hätten. Bislang sei es zu keinen finanziellen Schäden gekommen, da die Betroffenen hinter den Anrufen Betrug vermuteten und richtigerweise auflegten. Die Polizei rät grundsätzlich dazu, solche Telefongespräche umgehend zu beenden und keinen Anweisungen der Anrufer Folge zu leisten.