12. November 2018, 21:55 Uhr Adventsfensterln Offen für Besucher

In der Adventszeit machen Ickinger Bürger ihre Türen für Fremde auf

"Ein Leben in Icking ohne Adventsfensterln? Frei nach Loriot ist das zwar durchaus möglich, aber nicht erstrebenswert und sicherlich sinnlos", schreibt die Gemeinderätin Claudia Roederstein (UBI) in der Ankündigung. Die Gemeinde will auch im 21. Jahr der Aktion "diese unkonventionelle, entspannte Art des Kennenlernens, Treffens und Zusammenkommens pflegen", so Roederstein weiter - weshalb von sofort an die Anmeldungen bis Sonntag, 25. November, laufen.

Beim "Ickinger Adventsfensterln" bitten Nachbarn und Freunde, Kinder und Ältere, Neu-Ickinger und Alteingesessene zu einem kurzen Stell-dich-ein ins Freie, also in den Garten, auf die Terrasse oder vor die Garage. Glühwein, Punsch, Schmalzbrote oder Kekse am Feuer oder vor einem Kerzerl ohne jeglichen Anspruch auf perfekte Bewirtung ist das Zusammenführende. Ratsch (nicht gleichzusetzen mit Tratsch) und Austausch mit- und untereinander ist der Inhalt. Mitmachen und vorbeischauen dürfen natürlich alle freundlichen, offenen und neugierigen Ickinger, junge und alte Familien, Vereine, Institutionen, Kirchen und ähnliches.

Bei Fragen rund um's Adventsfensterln und zur Terminvergabe zwischen dem ersten Adventssonntag, 2. Dezember und dem vierten Adventssonntag, 23. Dezember, jeweils um 16, 17, 18 oder 19 Uhr, können sich Interessierte bei Claudia Roederstein melden: Entweder per Telefon unter der Nummer 08178/1466 oder per E-Mail an croed@gmx.de