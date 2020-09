Eine Gondelfahrt gehört zu den romantischsten Erlebnissen in Venedig. Oder auch am Nymphenburger Kanal – nur ohne den Gesang des Gondoliere.

Wen das Fernweh plagt, der muss in diesen Zeiten München nicht mal verlassen. Ein Stück Bella Italia findet sich etwa an vielen Orten - in Nymphenburg beispielsweise fühlt man sich wie in Venedig.

Von Ayca Balci

Wer in München Italien sucht, wird nicht nur an einem Fleck fündig. In Schwabing holt man sich in einer der vielen Gelaterien ein Eis und setzt sich wie in Florenz auf die Treppenstufen der Sankt Ursula Kirche, die auch liebevoll "Dom von Schwabing" genannt wird. Nicht nur die warme Fassadenfarbe hinter den Rundbögen erinnert an das Land im Süden, sondern auch ihre Florentiner Architektur: Ornamente nach dem Vorbild oberitalienischer Glasmalerei finden sich genauso in der Basilika wie Gewändefiguren in Terrakottafarben.

Bei einem Spaziergang durch die Altstadt trifft man mehrmals auf italienische Einflüsse: Der Max-Joseph-Platz wurde von Leo von Klenze nach dem Vorbild des Kapitolplatzes in Rom entworfen - mit dem kleinen Unterschied, dass sich der Platz nicht unter Mark Aurels, sondern Max Josephs Hand erstreckt. Auf dem Odeonsplatz befindet sich die erste Kirche im italienischen Barockstil nördlich der Alpen, die Theatinerkirche. Gleich daneben lässt sich in diesen Sommermonaten noch ein Blick auf die Rundbögen der Feldherrnhalle nach dem Vorbild der Loggia dei Lanci in Florenz werfen, ehe sie hinter den anstehenden Restaurationsarbeiten verschwinden.

Ein Gefühl, als sei man mitten in Venedig am Canale Grande, ermöglichen die Gondelfahrten auf dem Nymphenburger Kanal. Zur Ruhe kommen kann man wunderbar im Garten der Lenbachvilla im Stil der italienischen Renaissance. Zwischen plätschernden Brunnen und Weinreben, die sich an den terracottafarbenen Wänden hinaufrangeln, lebt hier die Toskana mitten in München auf. Noch authentischeres Italien-Flair, ein "ciao ragazzi" und Espresso direkt am Tresen gibt es in zahlreichen Münchner Cafés, ganz typisch etwa in der Bar Centrale in der Ledererstraße unweit des Marienplatzes.

Sankt Ursula, Mo., Mi, Fr. 10-12 Uhr, Di., Do. 14-16 Uhr, Kaiserplatz 1; Theatinerkirche, täglich 7-20 Uhr, Salvatorplatz 2A; Gondel Nymphenburg, Fr. bis So. 11-18 Uhr, Schloss Nymphenburg 1, Infos: www.gondel-nymphenburg.de; Lenbachhaus, Di. bis So. 10-18 Uhr, Luisenstraße 33, Eintritt in den Garten kostenlos; Bar Centrale, Mo. bis Mi. 7.30-23 Uhr, Do. bis Sa. 7.30-0 Uhr, Ledererstraße 23, Telefon 22 37 6, www.bar-centrale.com