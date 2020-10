Mit seinem Programm "Orbiting" und der Stimmkünstlerin Salome Kammer kommt das Verworner-Krause-Kammerorchester (VKKO) aus München am Donnerstag, 22. Oktober, in den Blitz Club. Das VKKO verbindet Techno und House mit zeitgenössischem Komponieren und Live-Performance. Für das Impuls-Festival für Neue Musik Sachsen-Anhalt hat das Orchester "Orbiting" entwickelt, das es nun in München und Berlin zeigt. Dabei setzen die Musiker auf eine besondere Konzertarchitektur: Das Orchester ist im Raum verteilt, soll als "offener Organismus" fungieren. Im Mittelpunkt steht Salome Kammer, deren "vokale Wendigkeit" eingefangen werden soll.

