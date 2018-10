16. Oktober 2018, 15:37 Uhr Vermisstensuche Junger Mann ertrinkt im Riemer See

Der 25-Jährige wollte mit Freunden im See schwimmen, kurz nach dem Start verschwand er jedoch. Nach einer aufwändigen Suchaktion wurde er tot gefunden.

Taucher der Berufsfeuerwehr haben am Dienstagnachmittag einen jungen Mann tot aus dem Riemer See geborgen. Seit Montagabend hatten Polizei, Wasserwacht, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft und Münchner Feuerwehr am und im Riemer See nach dem Vermissten gesucht.

Der laut Polizei 25 Jahre alte Mann wollte gegen 19 Uhr mit zwei Freunden durch den See schwimmen. Kurz nach dem Start am Nordufer verschwand er jedoch. Danach fehlte jede Spur von ihm.

Mit Polizeihubschraubern, Tauchern und Spürhunden war nach dem Vermissten gesucht worden. Wegen Dunkelheit musste die Suche dann am Montagabend unterbrochen werden. Rund 30 Meter vom Südufer entfernt bargen die Taucher am Dienstag gegen 14.30 Uhr schließlich den leblosen Körper aus einer Wassertiefe von rund zehn Metern.

In dem 2005 angelegten, bis zu 18 Meter tiefen See sind bereits elf Menschen ertrunken. Im Riemer See machen Sedimente und damit trübes Wasser den Rettern die Suche nach Verunglückten schwer.