Das Pasadena Roof Orchestra spielt in der Konzerthalle des Kulturkreises Ramersdorf Perlach

Das Pasadena Roof Orchestra ist eine einzigartige, erstklassige Formation, die vor über 40 Jahren gegründet wurde. Seine erfolgreichen Auftritte brachten das Orchester rund um die Welt. Außerdem spielte das Pasadena Roof Orchestra die Musik zu Filmen ein und ist eine Form moderner Klassik. Das Repertoire beinhaltet unter anderem Titel von George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, Jerome Kern, Ray Noble, Hoagy Carmichael und besteht aus unübertroffenen Standards und herausragenden Kompositionen und ist zu hören am Sonntag, 17. November, 19.30 Uhr, in der Konzerthalle des Kulturkreises Ramersdorf Perlach an der Quiddestraße 4. Eintrittskarten gibt es online unter www.kulturkreis-rp.de oder Telefon 688 20 35.