7. März 2019, 10:02 Uhr Laim Zusammenstoß von Auto und Trambahn

Der 39-jährige Autofahrer wird dabei schwer verletzt. Die Rettungskräfte rücken zu einem Großeinsatz aus.

Die Szenen aus Laim gaben Anlass zum schlimmsten Befürchtungen: Gegen 19 Uhr rasen am Mittwochabend Einsatz- und Rettungsfahrzeuge in die Agnes-Bernauer-Straße. Auch Polizei ist dabei. Dutzende Blaulichter flackern am Fröbelplatz. Eine havarierte Tram ist zu erkennen. Am Morgen nach dem Großeinsatz wird die Münchner Feuerwehr von vier Verletzten sprechen - unter ihnen ein zunächst eingeklemmter und durch den Zusammenstoß schwer verletzter Autofahrer, 39 Jahre alt.

Offenbar, so die Polizei, hatte ein Autofahrer die herannahende Tram übersehen. Laut Feuerwehr hatte die Trambahn den Pkw auf dessen Fahrerseite erfasst. Durch den Aufprall wurde der 39-jährige Fahrer schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Sein 36-jähriger Beifahrer war beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits selbst aus dem Auto gestiegen. Auch zwei Fahrgäste der Tram der Linie 19 wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Während die Leichtverletzten vom Rettungsdienst versorgt wurden, bereitete die Feuerwehr die technische Rettung vor. Um einen besseren Zugang zum eingeklemmten Autofahrer zu erhalten, wurde die Tram vom Pkw weg bugsiert. Danach wurden die Fahrzeugtüren entfernt. Etwa 30 Minuten nach Notrufeingang war das Unfallopfer befreit. Der Schwerverletzte wurde in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Die drei Leichtverletzten kamen zur weiteren Behandlung ebenfalls in Krankenhäuser.

Am Auto entstand Totalschaden. Während des etwa einstündigen Einsatzes endete die Tramlinie 19 von und nach Pasing vorzeitig. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) setzte ersatzweise Taxis ein.