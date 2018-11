Der Entwurf des Münchner Büros Auer Weber setzt an die Stelle des bisherigen Klinkerbaus einen großen metallischen Kubus. Abgesehen von dem Ausschnitt, in den eine Fensterfront für mehr Transparenz eingesetzt würde, wäre die Gestalt des Baus recht monolithisch. Die Fassade, die in dieser Simulation wirkt wie aus Holz, bestünde nach Auer Webers Konzept aus einem Lochblech. Das Blech selbst, wäre vor die Fassade gehängt, hätte keine spezifische Funktion, sondern ist aus rein ästhetischen Gesichtspunkten gewählt, würde mit der Zeit Patina ansetzen und nachdunkeln. Der Entwurf bedeutet die radikalste Abkehr vom der bisherigen Gesicht des Gasteig.

Bild: (Abbildung) Auer Weber Assoziierte