Empfehlungen für Freitag

Weihnachten ist für dieses Jahr vorbei, jedoch nicht die Zeit der Wintermärkte: In München gibt es einige Märkte, die noch bis Ende Dezember oder sogar Anfang Januar geöffnet haben. Auf dem Märchenbazar am Leonrodplatz gibt es nicht nur Buden und eine Feuerstelle, sondern auch ein großes Zirkuszelt, in dem unter anderem gegessen und geshoppt werden kann. Am Freitag hat der Markt von 16 bis ein Uhr nachts geöffnet, an den anderen beiden Tagen schon ab dem Mittag.

Im Gasteig sind gerade "Die Menschen der Münchner Tafel" zu sehen. Die Fotografen des Munich Street Collective haben ihren Blick auf jene gerichtet, die im öffentlichen Raum kaum sichtbar sind. Zu sehen sind in der Ausstellung im Gasteig sowohl die Menschen, die auf Essensspenden angewiesen sind, als auch die vielen ehrenamtlichen Helfer der Münchner Tafel. Noch bis zum 5. Januar, täglich von 8 bis 23 Uhr in der Glashalle im 1. Stock.

Moderator, Schauspieler, Rapper: In letzterer Funktion steht der Münchner Anton Schneider, besser bekannt als Fatoni, am Samstag auf der Bühne der Muffathalle. Dort präsentiert er sein aktuelles Album "Andorra", das mit starken Beats und hintersinnigen Texten aufwartet. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Tickets ab 28 Euro.

Für Samstag

Brassbands sind in Bayern momentan sehr beliebt, Gruppen wie LaBrassBanda spielen auch auf großen Festivals. In diesem Genre spielen in den meisten Bands vor allem Männer. Eine Ausnahme bildet die Kombo Blechbixn. Im Schlachthof stellen die vier Niederbayerinnen ihr neues Album FoxDevilsWild vor. Die Karten kosten rund 22 Euro, das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Statt sich zum Jahresende noch hektisch mit Bekannten zu treffen, als sei eine Verabredung nach Silvester unmöglich, können die Tage zwischen den Jahren auch dazu genutzt werden, entspannt in auslaufende Ausstellungen zu gehen. Im Stadtmuseum ist noch bis zum 3. Januar die Ausstellung Migration bewegt die Stadt zu sehen, die sich mit der Einwanderung in München seit dem Zweiten Weltkrieg befasst. Das Museum am St.-Jakobs-Platz hat von zehn bis 18 Uhr geöffnet.

Auf der Alten Utting wird es am Samstag märchenhaft: zwei Sprachtherapeutinnen lesen jeweils um elf und um 14 Uhr Grimms Märchen vor, die Kinder können in entspannter Atmosphäre lauschen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Für Sonntag

Was einem an diesem Abend im Provisorium serviert wird, ist völlig ungewiss, denn praktisch jeder kann sich für einen Auftritt anmelden: "Rührei auf Ex - Comedy Open Mic #3" heißt die Veranstaltung, unter die man bei Facebook einfach "Spot bitte" schreiben muss, um selbst ans Mikro zu dürfen. Einlass ist um 18.30 Uhr, die Show beginnt um 19 Uhr.

Die Malerin Paula Modersohn Becker war Zeit ihres Lebens mit Rainer Maria Rilke befreundet, der ihr das "Requiem für eine Freundin" widmete. Natalie Schorr liest und rezitiert im Gasteig in Gedenken an Modersohn Becker. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr und kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Bevor ins neue Jahr gerutscht wird, kann man auch noch einmal über den Stachus schlittern: Von halb elf bis 22 Uhr ist die Bahn des Münchner Eiszaubers geöffnet (übrigens jeden Tag bis zum 12. Januar). Die Preise sind in Blöcken gestaffelt, vormittags kostet das Eislaufen für Erwachsene sechs und für Kinder vier Euro, am Abend sind es drei Euro mehr.