Die Vergesellschaftung im Münchner Zoo geht weiter: Arten, die auch in freier Wildbahn aufeinandertreffen, zusammen zu halten, gehört seit Jahren zum Konzept des Tierparks. Nun teilen sich in der sogenannten Welt der kleinen Affen, die vergangenes Jahr renoviert wurde, zwei Arten ein Gehege: Braunkopf-Klammeraffen und Azara-Agutis-Nagetiere, beide sind in Südamerika heimisch und bewohnen ähnliche Lebensräume. Nachdem die Fledermaus-Grotte dauerhaft geschlossen bleibt, brauchten die Azara-Agutis eine neue Unterkunft. Die fünf tagaktiven Tiere und die drei Vielkletterer der Art Braunkopf-Klammeraffen passen aus Sicht des Tierparks sehr gut zusammen. Die einen wohnen quasi im ersten Stock, die anderen im Erdgeschoss. Die Vergesellschaftung bringe für beide Arten "mehr Abwechslung und Impulse".