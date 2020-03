Vor vielen Jahren waren wir auf derselben Schule, einem Gymnasium in Schwabing. Inzwischen ist der eine Musiker, der andere schreibt diese Zeilen hier auf, und auch wenn es durchaus Berührungspunkte in beider Arbeit gäbe, ist der Kontakt alles andere als eng. Nun jedoch lädt Titus Waldenfels zu sich ins Wohnzimmer. Man könnte auch rübergehen, es wären ein paar Minuten zu Fuß, aber das geht ja gerade nicht, also schaut man ins Internet.

"titus-waldenfels.de" heißt das Wohnzimmer, das sich nun zweimal in der Woche auftut, meist um 19 Uhr. Eine Gästin darf da sein, das Zimmer ist groß genug, um den nötigen Abstand halten zu können. An diesem Abend ist es Margreth Außerlechner aus Tirol, ein leuchtendes Sinnbild guter Laune. Sie singt mit röhrender Tiefe, sie spielt Ukulele, auch mal Bassukulele, wenn es um ein Lied von Radiohead geht, sie bläst in eine Tröte und spielt auch das Theremin, in Zeiten von Corona das perfekte Instrument, denn es funktioniert ohne Berührung.

Alles, was man im eineinhalbstündigen Stream sieht, ist berückend live. Waldenfels wurschtelt erst einmal ein bisschen mit der Technik herum, dann greift er zur Gitarre. Auf der Gitarre kann er alles, Jazz, Folk, Rock, Blues und viele schöne Lieder. Außerlechner singt dazu, die Musik ist ungeheuer konkret, der Sound viel besser als das Bild. Gitarre, Geige, Pedal Steel - man hat das Gefühl, wirklich dabei zu sein, ein grandioser Unterschied zu den vielen Aufzeichnungen, die man derzeit überall im Netz findet. Bezahlen kann man auch, wenn man will. Waldenfels hat viel Erfahrung darin, in Kneipen zu spielen. Dort lässt man den Hut rumgehen. Der Hut heißt nun Paypal. Was fehlt, ist der Applaus. Man hört nur sich selbst klatschen. Da ein Lied von Ludwig Hirsch, eines von Caterina Valente. Und zum Abschluss "Fever". Eigentlich ein Lied gegen Kontaktsperre. Am 3. April geht es weiter, dann ist Petra Lewi zu Gast.